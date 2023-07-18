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Джоковича оштрафовали на 8 тыс. долларов в финале Уимблдона

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Новак Джокович сломал ракетку
Новак Джокович. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович был оштрафован в финале Уимблдона - спортсмен в порыве эмоций сломал ракетку ударом об сетку, передает Sports.kz.

Кадры эмоционального поведения второй ракетки мира опубликовали в социальных сетях.

По информации издания, когда счет стал 3:1 в пользу первой ракетки мира из Испании, серб Новак Джокович, проиграв свою подачу, разбил ракетку.

В финале Джокович в пяти сетах проиграл испанцу с общим счетом 6:1, 6:7, 1:6, 6:3, 4:6. Это первая победа 20-летнего спортсмена Карлоса Алькараса на Уимблдоне и второй титул на турнирах "Большого шлема".

По информации Daily Mail, Новак Джокович был оштрафован на восемь тыс. долларов после финала Уимблдона. Такое решение приняли из-за того, что спортсмен умышлено разбил ракетку во время игры.

Всеанглийский теннисный клуб подтвердил информацию о наложении штрафа.

Отметим, согласно официальному рейтингу ATP, Новак Джокович в настоящее время занимает вторую строчку среди лучших теннисистов мира.

Спортсмен родился в Сербии в 1987 году. В 2003 году начал карьеру профессионального теннисиста. За 20 лет он 24 раза побеждал на турнирах "Большого шлема", а также 7 раз становился победителем Уимблдона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2029026-dzhokovicha-oshtrafovali-na-vosem-tys-dollarov-v-finale-uimbldona/

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