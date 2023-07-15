Теннисист Андрей Голубев выиграл парный турнир в Австрии

Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Андрей Голубев и украинец Денис Молчанов стали победителями турнира серии "Челленджер" в парном разряде в австрийском городе Зальцбург, передает NUR.KZ.

В решающем матче мужского парного разряда Андрей и Денис обыграли дуэт из Индии - Анируд Сандрасекар/Виджай Прашант в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 7:6(8).

На корте теннисисты провели один час и 36 минут. За это время Голубев и Молчанов сделали четыре эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-поинт из двух.

Отметим, что для казахстанско-украинского дуэта это уже второй титул в текущем году. Ранее они выиграли "Челленджер" в парном разряде в итальянском городе Турин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028800-tennisist-andrey-golubev-vyigral-parnyy-turnir-v-avstrii/