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Теннисист Андрей Голубев выиграл парный турнир в Австрии

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Андрей Голубев
Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Андрей Голубев и украинец Денис Молчанов стали победителями турнира серии "Челленджер" в парном разряде в австрийском городе Зальцбург, передает NUR.KZ.

В решающем матче мужского парного разряда Андрей и Денис обыграли дуэт из Индии - Анируд Сандрасекар/Виджай Прашант в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 7:6(8).

На корте теннисисты провели один час и 36 минут. За это время Голубев и Молчанов сделали четыре эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-поинт из двух.

Отметим, что для казахстанско-украинского дуэта это уже второй титул в текущем году. Ранее они выиграли "Челленджер" в парном разряде в итальянском городе Турин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028800-tennisist-andrey-golubev-vyigral-parnyy-turnir-v-avstrii/

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