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Андрей Голубев вышел в финал "Челленджера" в Австрии в парном разряде

Опубликовано:

Андрей Голубев
Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Андрей Голубев и украинец Денис Молчанов пробились в полуфинал турнира серии "Челленджер" в парном разряде в австрийском городе Зальцбург, передает NUR.KZ.

В полуфинале мужского парного разряда Голубев и Молчанов победили дуэт Никола Качич (Сербия)/Влад Виктор Корня (Румыния) в двух сетах. Итоговый счет - 6:2, 7:6.

На корте теннисисты провели один час и 20 минут. За это время Андрей и Денис сделали одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-поинта из четырех.

В решающем матче казахстанско-украинский дуэт встретится с парой из Индии - Анируд Сандрасекар/Виджай Прашант. Финал запланирован на 15 июля в 18:30 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028773-andrey-golubev-vyshel-v-final-chellendzhera-v-avstrii-v-parnom-razryade/

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