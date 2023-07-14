Андрей Голубев пробился в полуфинал "Челленджера" в Австрии в парном разряде

Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Андрей Голубев и украинец Денис Молчанов пробились в полуфинал турнира серии "Челленджер" в парном разряде в австрийском городе Зальцбург, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале мужского парного разряда Голубев и Молчанов победили дуэт из Австрии Петер Голдштайнер/Никлас Вальднер в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:3.

На корте теннисисты провели около часа. За это время Андрей и Денис допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-поинта из четырех.

За выход в финал Голубев и Молчанов встретятся с парой Никола Качич (Сербия)/Влад Виктор Корня (Румыния). Матч запланирован на 14 июля в 19:30 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028672-andrey-golubev-probilsya-v-polufinal-chellendzhera-v-avstrii-v-parnom-razryade/