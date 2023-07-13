"Уимблдон-2023": кто сыграет в полуфинале турнира

Новак Джокович. Фото: Kyodo News via Getty Images

В рамках крупного теннисного турнира "Уимблдон-2023" стали известны все полуфиналисты, которые поспорят за выход в решающий раунд "Большого шлема", передает NUR.KZ.

В женском одиночном разряде в 1/2 пробились Арина Соболенко (Беларусь), Онс Жабер (Тунис), Элина Свитолина (Украина) и Маркета Вондроушева (Чехия).

Соболенко сыграет с Жабер, а Свитолина сразится с Вондроушевой. Полуфинальные матчи у женщин пройдут сегодня, 13 июля.

В мужских соревнованиях серб Новак Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером. Во втором полуфинале на корте сойдутся испанец Карлос Алькарас и россиянин Дмитрий Медведев. Игры запланированы на 14 июля.

Добавим, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина дошла до 1/4, где в трех сетах уступила Онс Жабер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028519-uimbldon-2023-kto-sygraet-v-polufinale-turnira/