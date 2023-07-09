Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Елена Рыбакина: Моя следующая соперница очень сильна

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Rob Newell/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свой выход в 1/8 финала "Уимблдона". Также третья ракетка мира оценила свою следующую соперницу, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт WTA.

Напомним, в 1/16 финала Рыбакина уверенно разобралась с британкой Кэти Бултер. В следующем круге она сыграет против Беатрис-Хаддад Майей из Бразилии.

"Я играла очень хорошо и в данный момент довольна своим выступлением. Я была сосредоточена от начала до конца. Я чувствую себя уже намного увереннее. Постепенно привыкаю к Центральному корту.

Моя следующая соперница очень сильна. Мы играли несколько раз. Не на траве. И отмечу, что она хитра и искусна. При этом левша. Она боец. Будет тяжелый матч. Постараюсь сделать все, что в моих силах, и подготовиться как можно лучше", - сказала Рыбакина.

Добавим, что матч Рыбакиной с Майей состоится завтра, 10 июля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027930-elena-rybakina-moya-sleduyuschaya-sopernitsa-ochen-silna/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.