Елена Рыбакина: Моя следующая соперница очень сильна

Елена Рыбакина. Фото: Rob Newell/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свой выход в 1/8 финала "Уимблдона". Также третья ракетка мира оценила свою следующую соперницу, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт WTA.

Напомним, в 1/16 финала Рыбакина уверенно разобралась с британкой Кэти Бултер. В следующем круге она сыграет против Беатрис-Хаддад Майей из Бразилии.

"Я играла очень хорошо и в данный момент довольна своим выступлением. Я была сосредоточена от начала до конца. Я чувствую себя уже намного увереннее. Постепенно привыкаю к Центральному корту.

Моя следующая соперница очень сильна. Мы играли несколько раз. Не на траве. И отмечу, что она хитра и искусна. При этом левша. Она боец. Будет тяжелый матч. Постараюсь сделать все, что в моих силах, и подготовиться как можно лучше", - сказала Рыбакина.

Добавим, что матч Рыбакиной с Майей состоится завтра, 10 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027930-elena-rybakina-moya-sleduyuschaya-sopernitsa-ochen-silna/