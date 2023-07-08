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Тимофей Скатов проиграл в полуфинале "Челленджера" в Германии

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Теннисист Тимофей Скатов
Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (138-я ракетка мира) не сумел пробиться в финал турнира категории АТР Challenger в немецком городе Карлсруэ, передает NUR.KZ.

В полуфинале одиночного разряда Тимофей уступил представителю Чили Алехандро Табило (145-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 4:6, 1:6.

На корте теннисисты провели один час и 38 минут. За это время Скатов сделал одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из шести.

В решающем матче Алехандро Табило встретится с венгром Жомбором Пирошем (133-я ракетка мира).

Ранее в полуфинал "Челленджера" в США пробился казахстанец Михаил Кукушкин. Сегодня (в 23:00 по времени Астаны) он сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027905-timofey-skatov-proigral-v-polufinale-chellendzhera-v-germanii/

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