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Кукушкин пробился в полуфинал "Челленджера" в США

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Теннисист Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (262-я ракетка мира) вышел в полуфинал турнира серии "Челленджер" в американском городе Блумфилд-Хилc, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Михаил одолел местного теннисиста Дениса Кудлу (180-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:1.

Матч продлился один час и 18 минут. За это время Кукушкин сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из девяти.

За выход в финал 35-летний казахстанский теннисист встретится с еще одним американцем Теннисом Сандгреном (240-я ракетка мира). Игра запланирована на восьмое июля в 22:30 по времени Астаны.

Ранее в полуфинал "Челленджера" в Карлсруэ (Германия) пробился еще один казахстанец Тимофей Скатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027889-kukushkin-probilsya-v-polufinal-chellendzhera-v-ssha/

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