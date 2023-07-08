Александр Бублик снялся с "Уимблдона-2023"

Александр Бублик. Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик снялся с турнира "Уимблдон-2023". Он не будет выступать в соревнованиях в парном разряде, передает NUR.KZ.

Бублик вместе с австралийцем Люком Савиллом должны были сыграть в первом раунде против дуэта Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США).

Однако данный матч был отменен из-за отказа Бублика и Савилла. Теннисисты снялись с турнира и не смогут выступить на турнире.

При этом стоит отметить, что казахстанский теннисит дошел до 1/8 финала в одиночном разряде. Ему предстоит матч против россиянина Андрея Рублева.

Данная встреча должна состояться завтра, 9 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027899-aleksandr-bublik-snyalsya-s-uimbldona-2023/