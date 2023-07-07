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Тимофей Скатов победил Хабиба и вышел в полуфинал "Челленджера" в Германии

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Тимофей Скатов
Тимофей Скатов.Фото: Miguel Reis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

22-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов (138-я ракетка мира) пробился в полуфинал турнира категории "Челленджер" в немецком городе Карлсруэ, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Тимофей победил представителя Ливана Хади Хабиба (440-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:2.

На корте теннисисты провели один час и 20 минут. За это время Скатов допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из 12.

За выход в финал Тимофей Скатов встретится с Алехандро Табило (145-я ракетка мира) из Чили. Матч запланирован на восьмое июля в 18:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027855-timofey-skatov-pobedil-habiba-i-vyshel-v-polufinal-chellendzhera-v-germanii/

Автор: Кайсар Окасов
Тимофей Скатов победил Хабиба и вышел в полуфинал "Челленджера" в Германии

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