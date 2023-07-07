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Елена Рыбакина пробилась в третий круг "Уимблдона"

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Теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange / Getty Images

Действующая победительница Уимблдонского турнира казахстанка Елена Рыбакина (3-я ракетка мира) пробилась в третий раунд женского одиночного разряда, передает NUR.KZ.

Во втором раунде Елена победила француженку Ализе Корне (74-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:2, 7:6.

На корте теннисистки провели один час и 44 минуты. За это время Рыбакина сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из пяти.

В следующем круге Елена Рыбакина встретится с британкой Кэти Бултер (89-я ракетка мира).

Напомним, что 24-летняя казахстанская теннисистка является действующей победительницей Уимблдонского турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027800-elena-rybakina-probilas-v-tretiy-krug-uimbldona/

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