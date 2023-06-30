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30 лет независимости Казахстана

"Все идет хорошо": Зарина Дияс назвала дату возвращения на корт

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Зарина Дияс
Зарина Дияс. Фото: Mitchell Layton/Getty Images

29-летняя казахстанская теннисистка Зарина Дияс рассказала, когда вернется на корт после длительного перерыва из-за травмы, сообщает Instagram-аккаунт спортсменки.

По словам Зарины, она вернется на корт в следующем месяце.

"Нахожусь в процессе восстановления. Планировала вернуться к травяному сезону, но, к сожалению, мне понадобилось больше времени. Как вы знаете, я травмировала плечо. Сейчас все идет хорошо, готовлюсь и восстанавливаюсь. Планирую вернуться к хардовому сезону, к американской серии турниров", - заявила Дияс в Instagram stories.

Instagram stories Зарины Дияс
Instagram stories Зарины Дияс. Фото: instagram.com/zarinadiyas/

Напомним, что Зарина Дияс не выступала с марта прошлого года, когда потерпела поражение от россиянки Анастасии Гасановой в квалификации "Ролан Гаррос-2022".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027029-vse-idet-horosho-zarina-diyas-nazvala-datu-vozvrascheniya-na-kort/

Автор: Кайсар Окасов
"Все идет хорошо": Зарина Дияс назвала дату возвращения на корт

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