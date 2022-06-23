Зарина Дияс из-за травмы пропустит "Уимблдон" и больше не выступит в 2022 году

Зарина Дияс. Фото: Hannah Peters/Getty Images

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (200-я ракетка мира) на своей странице в Instagram объявила о том, что больше не выйдет на корт в текущем сезоне, передает NUR.KZ.

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По словам Зарины, из-за проблем со здоровьем она пропустит свой любимый "Уимблдон" и остальные турниры в этом году.

"Я пропускаю свой любимый "Уимблдон", как и все предстоящие турниры в этому году в связи с проблемами со здоровьем и травмами.

Больно - да, но ничего не поделаешь, нужно смириться и начать восстановление, чтобы с новыми силами вернуться в 2023-м на корт.

В последние месяцы было очень тяжело физически и ментально преодолевать трудности и тренироваться через боль. Сейчас самое время сконцентрироваться на своем здоровье.

В скором времени я вернусь в Тур, и буду стараться и дальше радовать вас своими победами. Спасибо за поддержку, вашу любовь и веру в меня", - написала Зарина в Instаgram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1975438-zarina-diyas-iz-za-travmy-propustit-uimbldon-i-bolshe-ne-vystupit-v-2022-godu/