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Карлос Алькарас вновь стал первой ракеткой мира

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Испанский теннисист Карлос Алькарас
Карлос Алькарас. Фото: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

Испанский теннисист Карлос Алькарас после победы на турнире АТР 500 в Лондоне (Великобритания) возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), передает NUR.KZ.

В обновленном рейтинге лучших теннисистов мира Алькарас обошел чемпиона "Ролан Гаррос-2023" серба Новака Джоковича.

Тем самым 20-летний испанец во второй раз в карьере возглавил рейтинг ATP.

Тройку лучших замкнул россиянин Даниил Медведев.

Также после победы на турнире АТР 500 в Галле (Германия) казахстанец Александр Бублик обновил свой личный рекорд, поднявшись в рейтинге на 26-е место.

Интересно, что в текущем сезоне Карлос Алькарас выиграл уже пять титулов АТР: в Буэнос-Айресе (Аргентина), Индиан-Уэллсе (США), Барселоне (Испания), Мадриде (Испания) и Лондоне (Великобритания).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026436-karlos-alkaras-vnov-stal-pervoy-raketkoy-mira/

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