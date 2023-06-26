Карлос Алькарас вновь стал первой ракеткой мира

Карлос Алькарас. Фото: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

Испанский теннисист Карлос Алькарас после победы на турнире АТР 500 в Лондоне (Великобритания) возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), передает NUR.KZ.

В обновленном рейтинге лучших теннисистов мира Алькарас обошел чемпиона "Ролан Гаррос-2023" серба Новака Джоковича.

Тем самым 20-летний испанец во второй раз в карьере возглавил рейтинг ATP.

Тройку лучших замкнул россиянин Даниил Медведев.

Также после победы на турнире АТР 500 в Галле (Германия) казахстанец Александр Бублик обновил свой личный рекорд, поднявшись в рейтинге на 26-е место.

Интересно, что в текущем сезоне Карлос Алькарас выиграл уже пять титулов АТР: в Буэнос-Айресе (Аргентина), Индиан-Уэллсе (США), Барселоне (Испания), Мадриде (Испания) и Лондоне (Великобритания).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026436-karlos-alkaras-vnov-stal-pervoy-raketkoy-mira/