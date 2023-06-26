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Елена Рыбакина: Защита титула на "Уимблдоне" - новый вызов для меня

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Теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Sebastien Bozon / AFP / Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (третья ракетка мира) поделилась ожиданиями о предстоящем турнире Большого шлема - "Уимблдон-2023", пишет Sportskeeda.

Напомним, что на Уимблдонском турнире казахстанская теннисистка будет защищать титул.

"Я все еще думаю, что не на 100 процентов физически готова, но постепенно форма становится лучше. Надеюсь, я смогу провести еще несколько матчей и чувствовать себя более комфортно на "Уимблдоне".

Я первый раз буду защищать столь крупный титул, и для меня это новый вызов — выступить в качестве действующего чемпиона. К тому же все говорят, что я вроде как фаворит.

Но цели одинаковы, я пытаюсь просто наслаждаться, и, надеюсь, весь этот опыт с прошлого года поможет мне выступить еще лучше в этом. Так что да, цели точно одинаковы, просто, возможно, немного другое отношение к турниру", — заявила Рыбакина.

В прошлом году Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла титул Большого шлема - "Уимблдон-2022".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026421-elena-rybakina-zaschita-titula-na-uimbldone-novyy-vyzov-dlya-menya/

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