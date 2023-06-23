Александр Недовесов вышел в финал теннисного турнира в Илкли

Александр Недовесов. Фото: ktf.kz

Теннисист сборной Казахстана Александр Недовесов успешно выступает на турнире в Илкле (Великобритания). Спортсмен в парном разряде пробился в финал, передает NUR.KZ.

В полуфинале Александр с Гонсало Эскобаром из Эквадора одержали победу над бельгийской парой Зизу Бергс/Йорис де Лоре.

Встреча продлилась три сета. Итоговый счет составил 6:7 (3:7), 7:5, 10:5.

В решающем матче казахстанско-эквадорскому дуэту будут противостоять Роберт Гэллоуэй (США)/Джон Смит (Австралия).

Добавим, что призовой фонд турнира в Великобритании составляет 145 тысяч долларов.

Александр Недовесов имеет в своем активе медали Азиатских игр. В 2014 он стал победителем в команде, а в 2018 - бронзовым призером в миксе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026104-aleksandr-nedovesov-vyshel-v-final-tennisnogo-turnira-v-ilkli/