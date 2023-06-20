Елена Рыбакина с победы стартовала на турнире в Берлине

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала уверенную победу в первом круге теннисного турнира категории WTA 500 в городе Берлин (Германия), передает NUR.KZ.

В стартовом матче она встречалась с россиянкой Полиной Кудерметовой.

В начале первого сета встреча была приостановлена из-за дождя. После паузы теннисистки вернулись на корт и продолжили противостояние.

Стартовый сет остался за Рыбакиной. Она выиграла его со счетом 6:4. Также она забрала и второй сет - 6:2.

Таким образом, Рыбакина преодолела первый раунд турнира.

Во втором круге казахстанская теннисистка встретится с Донной Векич из Хорватии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2025637-elena-rybakina-s-pobedy-startovala-na-turnire-v-berline/