Елена Рыбакина с победы стартовала на турнире в Берлине

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала уверенную победу в первом круге теннисного турнира категории WTA 500 в городе Берлин (Германия), передает NUR.KZ.
В стартовом матче она встречалась с россиянкой Полиной Кудерметовой.
В начале первого сета встреча была приостановлена из-за дождя. После паузы теннисистки вернулись на корт и продолжили противостояние.
Стартовый сет остался за Рыбакиной. Она выиграла его со счетом 6:4. Также она забрала и второй сет - 6:2.
Таким образом, Рыбакина преодолела первый раунд турнира.
Во втором круге казахстанская теннисистка встретится с Донной Векич из Хорватии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2025637-elena-rybakina-s-pobedy-startovala-na-turnire-v-berline/