Казахстанские теннисисты встретятся в четвертьфинале "Челленджера" в США

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин (296-я ракетка мира) и Бейбит Жукаев (325-я ракетка мира) пробились в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Литл-Роке (США), передает NUR.KZ.

Так, во втором раунде одиночного разряда Михаил обыграл американца Тенниса Сандгрена (246-я ракетка мира) в двух сетах - 6:2, 7:5.

Тогда как Бейбит взял верх над Николасом Морено Де Альбораном (187-я ракетка мира) из США. Итоговый счет - 6:2, 6:7, 7:6.

Теперь в четвертьфинале "Челленджера" в США Кукушкин встретится с Жукаевым. Матч пройдет в ночь с 2 на 3 июня в 00:10 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2023215-kazahstanskie-tennisisty-vstretyatsya-v-chetvertfinale-chellendzhera-v-ssha/