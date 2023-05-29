Юлия Путинцева вышла во второй круг "Ролан Гаррос-2023"

Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

28-летняя профессиональная казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (58-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире Большого шлема - "Ролан Гаррос-2023", передает NUR.KZ.

В первом круге женского одиночного разряда Юлия победила представительницу Бельгии Марину Заневскую (89-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:5, 7:6.

На корте теннисистки провели два часа и 18 минут. За это время Путинцева допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 16.

В следующем раунде Юлия Путинцева встретится с китаянкой Синвэнь Жен (19-я ракетка мира), которая в свою очередь выиграла у Тамары Зиданшек (112-я ракетка мира) из Словении - 6:1, 6:3.

Также завтра свой первый матч (начало в 18:30 по времени Астаны) на "Ролан-Гаррос-2023" проведет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Ее соперницей станет чешка Бренда Фрухвиртова (146-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2022526-yuliya-putintseva-vyshla-vo-vtoroy-krug-rolan-garros-2023/