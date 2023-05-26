Барбора Крейчикова о "большой троице", куда входит Елена Рыбакина: Все крутится вокруг них

Барбора Крейчикова. Фото: TPN/Getty Images

Чемпионка "Ролан Гаррос-2021" чешка Барбора Крейчикова высказалась о "большой троице", куда входит полячка Ига Швентек, Арина Соболенко из Беларуси и казахстанка Елена Рыбакина, пишет Sport.pl.

По словам 13-й ракетки мира, в Женской теннисной ассоциации (WTA) уделяют слишком много внимания так называемой "большой троице".

"Я думаю, что есть много игроков, которые хороши на корте и имеют хорошие результаты. Я верю, что я одна из них. Эти трое (Швентек, Соболенко и Рыбакина) действительно хорошие игроки, но почему-то все крутится вокруг них.

Я не совсем понимаю, почему о других теннисисток не говорят. Почему только три имени? Не упоминаются другие игроки, которые показывают стабильно высокие результаты. Я это говорю не для того, чтобы привлечь внимание. Я очень хорошо играла в начале года, выиграла турнир в Дубае и потом обо мне забыли", - заявила Барбора Крейчикова.

Отметим, что Ига Швентек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина на троих выиграли семь титулов в текущем сезоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2022215-barbora-kreychikova-o-bolshoy-troitse-kuda-vhodit-elena-rybakina-vse-krutitsya-vokrug-nih/