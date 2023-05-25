Теннисистка Елена Рыбакина вошла в список Forbes

Елена Рыбакина. Фото: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images

Американский журнал Forbes опубликовал список самых ярких представителей Азиатско-Тихоокеанского региона до 30 лет в сфере развлечения и спорта. В него вошла казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

"Еще одна восходящая звезда тенниса - это Елена Рыбакина , которая стала первой казахстанской теннисисткой, выигравшей крупный теннисный титул после победы на "Уимблдоне" в июле прошлого года.

В настоящее время она занимает четвертое место в женском рейтинге Всемирной теннисной ассоциации и заработала около 10 миллионов долларов призовых. Рыбакина родилась в России, но всю свою карьеру представляла Казахстан, получив медаль Ордена Дружбы от премьер-министра. Она пожертвовала часть своего дохода на развитие детского тенниса и программам по спасению собак в Казахстане",- говорится в тексте.

Отметим, что в скором времени Рыбакина выступит на турнире "Ролан Гаррос" во Франции. Несколько дней назад она стала победительницей "Мастерса" в Риме (Италия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2022081-tennisistka-elena-rybakina-voshla-v-spisok-forbes/