Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала "Мастерса" в Риме

Елена Рыбакина. Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Шестая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал крупного теннисного турнира категории "Мастерс" в итальянском Риме, передает NUR.KZ.

В 1/8 финала она встретилась с чешкой Маркетой Вондроушевой.

Для победы Рыбакиной потребовались два сета. Каждый из них завершился с одинаковым счетом - 6:3, 6:3.

На корте Рыбакина и Вондроушева провели один час и 12 минут. Казахстанская теннисистка совершила четыре подачи навылет. Также отметим, что она не допустила ни одной двойной ошибки.

Соперница по следующему кругу определится в матче между Игой Швентек (Польша) с Донной Векич (Хорватия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2020661-elena-rybakina-vyshla-v-14-finala-mastersa-v-rime/