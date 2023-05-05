Юниорская сборная Казахстана по теннису впервые отобралась на чемпионат мира

Юниорская сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

Определились финалисты квалификации Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King. Юниорская сборная Казахстана по теннису в 1/2 финала обыграла одну из сильнейших команд мира, сообщает пресс-служба Федерации.

Наши спортсменки обыграли пятикратных победительниц юниорского Кубка Билли Джин Кинг. Матч против Австралии завершился со счетом 2:0.

В первой встрече Ариана Гогулина одержала волевую победу над Аланой Субасич со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Победное очко подопечным Ярославы Шведовой принесла Полина Слепцова, которая победила лидера австралиек Тахлию Коккинис со счетом 7:5, 6:4.

Таким образом, благодаря выходу в финал отбора сборная Казахстана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира Juniors Billie Jean King, где осенью текущего года сойдутся 16 сильнейших команд планеты.

Завтра, 6 мая, наша команда в финале квалификации встретится со сборной Японии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2019596-yuniorskaya-sbornaya-kazahstana-po-tennisu-vpervye-otobralas-na-chempionat-mira/