Александр Бублик вышел в 1/4 финала "Челленджера" во Франции

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик продолжает успешно выступать на турнире серии "Челленджер" в Экс-ан-Провансе (Франция). Он вышел в 1/4 финала, передает NUR.KZ.

Во втором круге соревнований Бублику противостоял Отто Виртанен из Финляндии. Лидер мужской сборной Казахстана не испытал особых проблем в матче.

Он решил свою задачу за два сета. Итоговый счет составил 6:4, 6:4. Игра продлилась один час и 12 минут.

Александр Бублик совершил одну подачу навылет. Однако при этом допустил пять двойных ошибок.

В четвертьфинале казахстанец сыграет против Гарольда Майо, который представляет на турнире Францию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2019455-aleksandr-bublik-vyshel-v-14-finala-chellendzhera-vo-frantsii/