Юлия Путинцева проиграла пятой ракетке мира на турнире в Мадриде

Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

28-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (51-я ракетка мира) не сумела пробиться в третий круг турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания), передает NUR.KZ.

Во втором круге женского одиночного разряда Юлия уступила пятой ракетке мира из Франции Каролин Гарсии в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 4:6.

На корте теннисистки провели чуть больше полтора часа. За это время Путинцева сделала четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-поинт из восьми.

В следующем раунде Каролин Гарсия встретится с Маяр Шериф (59-я ракетка мира) из Египта.

Таким образом, в женском одиночном разряде осталась лишь одна представительница Казахстана - Елена Рыбакина. Во втором круге она сыграет с россиянкой Анной Калинской.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2018582-yuliya-putintseva-proigrala-pyatoy-raketke-mira-na-turnire-v-madride/