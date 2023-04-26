Определилась соперница Рыбакиной по второму кругу турнира в Мадриде

Елена Рыбакина кортта. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Стало известно, против кого первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в испанском городе Мадрид, передает NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка будет начинать соревнования со второго раунда. В этом круге ей будет противостоять россиянка Анна Калинская, занимающая 62-е место в рейтинге WTA.

Спортсменка на старте обыграла Бренду Фрухвиртову со счетом 2:6, 6:4, 6:4. Против Рыбакиной она сыграет 28 апреля.

Добавим, что ранее во второй круг также вышла Юлия Путинцева. Казахстанка на старте оказалась сильнее американки Клэр Лю. Путинцева выиграла со счетом 6:4, 6:4. В следующем круге она сыграет против пятой ракетки мира Каролины Гарсии (Франция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2018402-opredelilas-sopernitsa-rybakinoy-po-vtoromu-krugu-turnira-v-madride/