Елена Рыбакина из-за травмы завершила выступление на турнире в Штутгарте

Елена Рыбакина. Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла завершить матч второго круга теннисного турнира категории WTA 500 в немецком городе Штутгарт, передает NUR.KZ.

Рыбакина на корте встретилась с бразильянкой Беатрис Хаддад-Маей. Первый сет остался за соперницей - 6:1.

Во втором сете казахстанская теннисистка уступала 1:2, после чего приняла решение взять медицинский тайм-аут из-за травмы бедра. Затем она вернулась на корт, уступила еще в одном гейме и снялась с турнира.

В данный момент нет информации относительно степени повреждения.

Добавим, что в первом круге турнира она обыграла немецкую теннисистку Юле Нимайер (65-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:5, 6:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2017690-eelena-rybakina-iz-za-travmy-zavershila-vystuplenie-na-turnire-v-shtutgarte/