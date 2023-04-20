Андрей Голубев пробился в полуфинал турнира ATP в Баня-Луке

Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Представитель сборной Казахстана по теннису Андрей Голубев вместе с украинцем Денисом Молчановым пробились в полуфинал турнира серии ATP 250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), передает NUR.KZ.

За выход в 1/2 финала Голубеву и Молчанову противостоял дуэт Андре Горансон (Швеция)/Бен МакЛахлан (Япония).

Особых проблем казахстанский и украинский теннисисты не испытали. Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:1.

Андрей Голубев и Денис Молчанов за время встречи ни разу не подали навылет. При этом сыграли они довольно чисто, не допустив ни одной двойной ошибки.

Их соперники по полуфиналу определятся позже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2017611-andrey-golubev-probilsya-v-polufinal-turnira-atp-v-banya-luke/