Тимофей Скатов не выступит в основной сетке турнира АТР в Барселоне

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (146-я ракетка мира) не сумел пробиться в основную сетку турнира категории АТР 500 в Барселоне (Испания), передает NUR.KZ.

В финале квалификации Тимофей уступил представителю Италии Маттео Арнальди (105-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:7, 5:7.

На корте теннисисты провели два с половиной часа. За это время Скатов допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 14.

В первом круге основной сетки Маттео Арнальди встретится с испанцем Хайме Муньяром.

Таким образом, в мужском одиночном разряде турнира в Барселоне выступит только один представитель Казахстана - Александр Бублик. Его соперником станет Эмил Руусувуори из Финляндии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2017065-timofey-skatov-ne-vystupit-v-osnovnoy-setke-turnira-atr-v-barselone/