Кубок Билли Джин Кинг: в Астане состоялась жеребьевка матча Казахстан - Польша

Женская сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

Сегодня, 13 апреля, в Астане прошла жеребьевка квалификационного матча Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Польши, сообщает пресс-служба Федерации тенниса.

Начинать встречу выпало Юлии Путинцевой и 19-й ракетке мира Магде Линетт. На корт эта пара выйдет 14 апреля в 13:30 по времени Астаны. Следом на корт выйдут первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и ее соперница Вероника Фальковская.

15 апреля состоятся матчи Елена Рыбакина - Магда Линетт, Юлия Путинцева - Вероника Фальковская. В парном разряде сыграют дуэты Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольская/Вероника Фальковская. Начало игр также в 13:30.

Добавим, что победитель этой матчевой встречи пробьется на командный чемпионат мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2016681-kubok-billi-dzhin-king-v-astane-sostoyalas-zherebevka-matcha-kazahstan-polsha/