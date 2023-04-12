Юлия Путинцева: К матчу с Польшей идет серьезная подготовка

Юлия Путинцева. Фото: ktf.kz

Сборная Казахстана по теннису продолжает подготовку к матчу против Польши в рамках Кубка Билли Джин Кинг. В преддверии встречи Юлия Путинцева поделилась своими ожиданиями, сообщает пресс-служба Федерации.

"При выборе покрытия мы отталкивались от того, что больше подходит нам и что меньше подходит им. Мы уже привыкли миксовать - покрытия, мячи, закрытые и открытые корты, поэтому стараемся адаптироваться к каждому турниру.

У нас идет достаточно серьезная подготовка. Игры, фитнес. Кому-то может понадобиться час, чтобы найти свою игру, кому-то - два, кому-то - три. Это индивидуальный тренировочный и игровой процессы. Одно скажу - будем играть только на победу",- заявила теннисистка.

Напомним, сборная Казахстана 14-15 апреля сыграет матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши. Победитель этой встречи пробьется на командный чемпионат мира.

Матчи начнутся в 13:30 по времени Астаны. В первый игровой день 14 апреля будут сыграны две одиночные встречи, а на следующий день запланированы две одиночные и одна парная игры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2016504-yuliya-putintseva-k-matchu-s-polshey-idet-sereznaya-podgotovka/