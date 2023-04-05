Денис Евсеев пробился во второй круг "Челленджера" в Мексике

Денис Евсеев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Денис Евсеев одержал победу в первом круге турнира категории "Челленджер", который в эти дни проходит в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси, передает NUR.KZ.

Евсеев в стартовом матче оказался сильнее доминиканца Ника Хардта. Встреча продлилась два сета. Итоговый счет составил 7:5, 7:6 (7:1).

На корте Денис и Ник провели всего один час и 54 минуты. В пассиве у казахстанца две двойные ошибки. За время матча он ни разу не подал навылет.

Во втором круге казахстанский теннисист сыграет против Доминика Кепфера, представляющего Германию.

Добавим, что Евсеев в основную сетку пробился через квалификацию. В финале он выиграл у Колина Синклера (Северные Марианские острова).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015550-denis-evseev-probilsya-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-meksike/