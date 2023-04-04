Теннисист Денис Евсеев одержал победу в финале квалификации "Челленджера" в Мексике

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

Казахстанский теннисист Денис Евсеев пробился в основную сетку соревнований на турнире категории "Челленджер", который в эти дни проходит в Сан-Луис-Потоси (Мексика), передает NUR.KZ.

Это стало возможным после победы казахстанца в финале квалификации. В решающем матче Денис Евсеев оказался сильнее Колина Синклера, представляющего Северные Марианские острова.

Встреча продлилась три сета. Евсеев победил со счетом 6:4, 6:4. На корте Денис и Колин провели один час и пять минут. Казахстанец не сделал ни одной подачи навылет. В пассиве у него две двойные ошибки.

В следующем матче Евсееву будет противостоять Ник Хардт из Доминиканской Республики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015441-tennisist-denis-evseev-oderzhal-pobedu-v-kvalifikatsii-chellendzhera-v-meksike/