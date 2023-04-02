Елена Рыбакина о поражении от Квитовой: Не хватило дисциплины

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свое поражение от Петры Квитовой в финале "Мастерса" в Майами (штат Флорида, США), пишет пресс-служба WTA.

По словам Елены, ей не хватило сил переломить ход встречи после проигранного первого сета.

"Квитова сыграла очень хорошо. После напряженного первого сета было тяжело играть во втором. Мне не хватило дисциплины и я постоянно торопилась.

Возможно, если бы я выиграла первый сет, второй сложился бы иначе. Но я подсела физически, из-за этого в важные моменты допускала ошибки.

Каждый матч для меня опыт. Главное, чтобы здоровье не подводило. Теперь мне нужно хорошенько подготовиться к грунтовому сезону", - заявила Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в финале "Мастерса" в Майами 23-летняя казахстанская теннисистка уступила Петре Квитовой из Чехии со счетом 6:7, 2:6.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015057-elena-rybakina-o-porazhenii-ot-kvitovoy-ne-hvatilo-distsipliny/