Рыбакина о полуфинале с первой ракеткой мира: Если покажу свой лучший теннис, то шансы на победу хорошие

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свою победу над Каролиной Муховой и высказалась про предстоящий матч с первой ракеткой мира Игой Швентек, сообщает пресс-служба WTA.

Напомним, что в четвертьфинале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина одолела Каролину Мухову со счетом 7:6, 2:6, 6:4.

"Это был тяжелый матч. Я не очень хорошо начала встречу, действовала медленнее, чем обычно. Каролина провела хороший матч, но в важные моменты я сыграла лучше", - заявила Рыбакина.

Также Елена рассказала про предстоящий полуфинал против первой ракетки мира Иги Швентек из Польши.

"Сейчас это разные условия (вспоминает матч с Швентек на AO Open). Многое будет зависеть от того, как я буду чувствовать себя физически. Знаю, что если покажу свой лучший теннис, то у меня хорошие шансы на победу. Если же будет спад, как сегодня, во втором сете, то шансов будет меньше, так как Ига очень стабильна и такие ошибки не прощает", - заключила казахстанская теннисистка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013324-rybakina-o-polufinale-s-pervoy-raketkoy-mira-esli-pokazhu-svoy-luchshiy-tennis-to-shansy-na-pobedu-horoshie/