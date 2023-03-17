Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал "Мастерса" (фото, видео)

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Победительница «Уимблдона-2022» и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале женского одиночного разряда Елена (10-я ракетка мира) обыграла чешку Каролину Мухову (76-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 7:6, 2:6, 6:4.

На корте теннисистки провели два часа и сорок пять минут. За это время Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила столько же двойных ошибок и реализовала два брейк-поинта из 14.

За выход в финал казахстанская спортсменка сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши. Матч запланирован на 18 марта.

Отметим, что это лучший результат для Елены Рыбакиной на турнирах категории "Мастерс" (WTA 1000).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013256-elena-rybakina-vpervye-v-karere-vyshla-v-polufinal-mastersa-foto-video/