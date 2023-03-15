Теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина. Фото: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), передает NUR.KZ.

В четвертом круге женского одиночного разряда Елена (10-я ракетка мира) обыграла россиянку Варвару Грачеву (66-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:0.

На корте теннисисты провели один час и 20 минут. За это время Рыбакина сделала четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-поинтов из 12.

За выход в полуфинал казахстанская спортсменка встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой (76-я ракетка мира). Матч запланирован на 17 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2012949-tennisistka-elena-rybakina-probilas-v-chetvertfinal-turnira-v-indian-uellse/