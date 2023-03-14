Теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый раунд турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), передает NUR.KZ.

В третьем круге женского одиночного разряда Елена (10-я ракетка мира) обыграла испанку Хиберт Паула Бадосу (22-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 7:5.

На корте теннисистки провели чуть больше полтора часа. За это время Рыбакина сделала девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из восьми.

За выход в четвертьфинал турнира казахстанская спортсменка встретится с россиянкой Варварой Грачевой (66-я ракетка мира). Матч состоится рано утром 15 марта (в 06:00 по времени Астаны).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2012901-tennisistka-elena-rybakina-probilas-v-chetvertyy-krug-turnira-v-indian-uellse/