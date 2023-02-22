Елена Рыбакина пробилась в третий круг турнира WTA в ОАЭ

Елена Рыбакина. Фото: Anthony Wallace/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина продолжает успешное выступление на турнире серии WTA в Дубае (ОАЭ). Теннисистка пробилась в третий круг соревнований, передает NUR.KZ.

Во втором раунде Рыбакина встретилась со спортсменкой из Чехии Мари Боузковой. Противостояние продлилось два сета. Казахстанка победила со счетом 7:5, 6:2.

На корте Рыбакина и Боузкова провели один час и 44 минуты. В активе казахстанки шесть подач навылет. Также за время матча она совершила одну двойную ошибку.

В следующем круге Елена сыграет с представительницей США Кори Гауфф.

В свою очередь Юлия Путинцева прекратила борьбу. Во втором круге она проиграла чешке Петре Квитовой ( 4:6, 4:6).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2010363-elena-rybakina-probilas-v-tretiy-krug-turnira-wta-v-oae/