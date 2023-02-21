Александр Бублик впервые выиграл матч в 2023 году

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик на турнире ATP 250 в Марселе (Франция) отметился первой победой в 2023 году после десяти поражений подряд, передает NUR.KZ.

В первом круге соревнований он сыграл против Филипа Краиновича из Сербии. Для победы Бублику потребовались три сета. Итоговый счет составил 5:7, 6:3, 6:4. На корте соперники провели два часа часа и восемь минут.

В следующем раунде ему предстоит сыграть против победителя пары Грегуар Баррер (Франция)/Марк-Андреа Хюслер (Швейцария).

Таким образом, Бублик прервал свою неудачную серию из десяти поражений подряд. Он впервые выиграл матч в 2023 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2010286-aleksandr-bublik-vpervye-vyigral-match-v-2023-godu/