Андрей Голубев и Александр Недовесов не смогли выйти в 1/2 финала турнира в Аргентине

Александр Недовесов и Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов потерпели поражение в четвертьфинале турнира серии АТР 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) в парном разряде, передает NUR.KZ.

За выход в полуфинал наши спортсмены бились против аргентинского дуэта Максимо Гонсалес/Андреас Мольтени.

Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 3:6, 7:6 (9:7), 8:10.

За встречу Голубев и Недовесов пять раз подали навылет. При этом они допустили три двойные ошибки.

Добавим, что параллельно на турнире в Роттердаме (Нидерланды) Александр Бублик также покинул соревнования. Сначала он проиграл в одиночном, а затем и в парном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2009852-andrey-golubev-i-aleksandr-nedovesov-ne-smogli-vyyti-v-12-finala-turnira-v-argentine/