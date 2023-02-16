Александр Бублик вылетел из турнира серии ATP в Роттердаме

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик не смог пробиться в полуфинал турнира серии ATP 500 в парном разряде, который проходит в Роттердаме (Нидерланды), передает NUR.KZ.

В 1/4 финала Бублик и швейцарец Стэн Вавринка встретились с дуэтом из Бельгии Сандер Жилле/Йоран Флиген.

Матч продлился два сета, по итогам которых победу одержали соперники. Противостояние завершилось со счетом 4:6, 4:6.

На корте теннисисты провели один час и шесть минут. За это время Вавринка и Бублик сделали четыре подачи навылет. При этом они допустили всего одну двойную ошибку.

Напомним, что в одиночном разряде казахстанец вылетел в первом круге. Поражение ему нанес Вавринка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2009711-aleksandr-bublik-vyletel-iz-turnira-serii-atp-v-rotterdame/