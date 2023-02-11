Кубок Дэвиса: сборная Казахстана сыграет против Болгарии

Сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

Состоялась жеребьевка матчей Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Сборная Казахстана по теннису на выезде встретится с командой Болгарии, передает NUR.KZ со ссылкой на ktf.kz.

Ранее сборные друг против друга не играли.

Матчи пройдут 15-16 или 16-17 сентября. В случае победы казахстанская команда в феврале 2024 года сыграет в квалификации к уже следующему командному чемпионату мира.

Напомним, что подопечные Юрия Щукина 4-5 февраля в квалификации Кубка Дэвиса-2023 в гостях проиграли Чили со счетом 1:3.

Тимофей Скатов стал автором единственной победы Казахстана в противостоянии с Чили. Александр Бублик проиграл оба своих матча. Также в паре уступили Александр Недовесов и Андрей Голубев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2009036-kubok-devisa-sbornaya-kazahstana-sygraet-protiv-bolgarii/