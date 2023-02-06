Казахстан проиграл Чили в квалификации Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

Мужская команда Казахстана по теннису потерпела поражение в квалификационном матче Кубка Дэвиса против Чили, который состоялся в городе Ла-Серена, сообщает официальный сайт Федерации.

Решающим стал матч первой ракетки Казахстана Александра Бублика против Кристиана Гарина.

Бублик, занимающий 36 место в рейтинге АТР, неожиданно уступил сопернику, который располагается на 102-й строчке со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

Отметим, что Тимофей Скатов стал автором единственной победы Казахстана в противостоянии с Чили. Бублик же проиграл оба своих матча. Также в паре уступили Александр Недовесов и Андрей Голубев.

Теперь нашей сборной в сентябре 2023 года предстоит сыграть в плей-офф Кубка Дэвиса, чтобы снова попасть в квалификацию. Жеребьевка пройдет 9 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2008155-kazahstan-proigral-chili-v-kvalifikatsii-kubka-devisa/