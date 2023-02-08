Юлия Путинцева обыграла победительницу "Большого шлема" на турнире в Абу-Даби

Юлия Путинцева. Фото: ktf.kz

Теннисистка сборной Казахстана Юлия Путинцева одержала победу в первом круге престижного турнира серии WTA 500, который принимает Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

На старте она оказалась сильнее чемпионки US Open-2019 канадки Бьянки Андрееску.

Матч продлился два сета. Юлия выиграла с итоговым счетом 7:6, 6:2.

На корте теннисистки провели один час и 41 минуту. За это время Юлия Путинцева два раза подала навылет, совершив при этом одну двойную ошибку.

В следующем круге казахстанская теннисистка встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей, которая занимает 14 место в мировом рейтинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2008535-yuliya-putintseva-obygrala-pobeditelnitsu-bolshogo-shlema-na-turnire-v-abu-dabi/