Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Австралии

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира WTA 500 Adelaide 2 (Аделаида, Австралия) в парном разряде, передает NUR.KZ.

В 1/4 финала Рыбакина вместе с Анастасией Павлюченковой из России оказались сильнее дуэта Николь Меличар (США)/Саманта Стосур (Австралия).

Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:3, 6:3.

В полуфинале Рыбакина и Павлюченкова сыграют против Людмилы Киченок из Украины и Елены Остапенко (Латвия).

Добавим, что ранее первая ракетка Казахстана на первом турнире в Аделаиде дошла до 1/8 финала в одиночном разряде, где уступила украинке Марте Костюк.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2004986-elena-rybakina-vyshla-v-polufinal-turnira-v-avstralii/