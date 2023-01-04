Елена Рыбакина потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA в Австралии

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина завершила выступление на крупном теннисном турнире серии WTA 500, который проходит в Аделаиде (Австралия), передает NUR.KZ.

В 1/8 финала Рыбакина, сыграла с украинкой Мартой Костюк.

Противостояние продлилось три сета. Первый остался за Еленой, а два других взяла соперница. Итоговый счет составил 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.

За время матча Елена Рыбакина семь раз подала навылет. В пассиве у теннисистки две двойные ошибки.

Добавим, что в первом круге Рыбакина оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2004131-elena-rybakina-poterpela-porazhenie-v-18-finala-turnira-wta-v-avstralii/