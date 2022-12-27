В Астане чествовали чемпиона мира по настольному теннису Алана Курмангалиева

Отчетная пресс-конференция Федерации настольного тенниса РК. Фото: ФНТ РК

Сегодня, 27 декабря, в столичном Центре настольного тенниса состоялось награждение триумфатора молодежного чемпионата мира в Тунисе Алана Курмангалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Республики Казахстан.

В рамках пресс-конференции Федерация предоставила отчет о проделанной работе за 2022 год. Также в торжественной обстановке состоялось награждение члена сборной команды РК Алана Курмангалиева и главного тренера Эльмиры Алиевой за успехи, достигнутые на прошедшем молодежном чемпионате мира в Тунисе.

В качестве спикеров выступили президент Федерации настольного тенниса РК Данияр Абулгазин, директор Департамента спорта Национального Олимпийского комитета Казахстана Елсияр Канагатов, генеральный секретарь Федерации настольного тенниса РК Данил Пак, главный тренер национальной сборной команды Эльмира Алиева, члены сборной команды РК Алан Курмангалиев, Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадирова.

"С целью развития спорта в регионах страны, Федерацией была проведена работа по открытию Центров и специализированных залов настольного тенниса, открытию отделений и секций настольного тенниса в ДЮСШ, повышению квалификации тренеров и спортивных судей, развитию детско-юношеского и массового спорта.

Важным событием для всей Федерации стало проведение международного рейтингового турнира WTT CONTENDER ALMATY, в котором приняли участие 140 спортсменов из 28 стран мира. И хочу подчеркнуть, что после завершения соревнования Международная федерация ITTF высоко оценила уровень организации турнира. И теперь данные соревнования будут проводиться на регулярной основе.

Нельзя не отметить результаты наших спортсменов. Алан Курмангалиев добился исторического успеха, выиграв на молодежном чемпионате мира в Тунисе золотую медаль в смешанном парном разряде и бронзовую - в индивидуальном зачете. Всего в 2022 году представители сборных команд Казахстана завоевали 26 наград на международных турнирах", - озвучил президент Федерации настольного тенниса РК Данияр Абулгазин.

"Я рад, что мне удалось добиться на чемпионате мира такого результата, который в дальнейшем окажет положительное влияние на мою карьеру. Я хочу отметить, что для нас созданы все условия для эффективных тренировок. Поэтому подготовка была на самом высоком уровне. Хочу поблагодарить нашу Федерацию за предоставленные возможности для реализации наших целей и задач", - прокомментировал Алан Курмангалиев.

За высокие спортивные достижения, показанные на молодежном чемпионате мира в Тунисе, президент Федерации настольного тенниса РК Данияр Абулгазин вручил денежные премии: Курмангалиеву на сумму 20 тысяч долларов США и главному тренеру Алиевой на сумму 10 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2003317-v-astane-chestvovali-chempiona-mira-po-nastolnomu-tennisu-alana-kurmangalieva/