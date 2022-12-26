"Приятно вернуться": теннисистка Юлия Путинцева опубликовала фото из Брисбена

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva/

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева опубликовала фотографию с подготовки к турниру United Cup, который пройдет с 29 декабря по 8 января в Австралии, передает NUR.KZ.

Отметим, что команда Казахстана попала в группу В, где сразится со сборными Польши и Швейцарии.

"Приятно вернуться в Брисбен", - подписала пост в Instagram Путинцева.

К слову, на турнире честь страны будут защищать Александр Бублик, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева и Гозаль Айнитдинова.

Напомним, что Юлия Путинцева является второй ракеткой Казахстана. В мировом рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) она занимает 51-е место.

В этом году 27-летняя теннисистка заработала свыше 700 тысяч долларов призовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2003132-priyatno-vernutsya-tennisistka-yuliya-putintseva-opublikovala-foto-iz-brisbena/