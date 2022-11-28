Михаил Кукушкин проиграл в финале "Челленджера" в Италии

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

34-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (192-я ракетка мира) уступил в финале турнира серии "Челленджер" в итальянском городе Андрия, передает NUR.KZ.

В решающем матче Михаил проиграл 20-летнему представителю Швейцарии Леандро Ридлю в двух сетах. Итоговый счет - 6(4):7, 4:6.

Матч продлился один час и сорок девять минут. За это время Кукушкин сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал восемь брейк-поинтов из 12.

Отметим, что на пути к финалу казахстанский теннисист прошел венгра Мартона Фучовича (6:4, 6:4), австрийца Юрия Родионова (6:0, 7:5), бельгийца Микаэля Гиртца (6:1, 6:3) и чеха Давида Поляка (6:4, 6:4).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1999216-mihail-kukushkin-proigral-v-finale-chellendzhera-v-italii/